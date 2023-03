Kean come Totti? Il gesto che ci ha portato indietro nel tempo (Di martedì 7 marzo 2023) Kean, nel finale di Roma-Juventus, si è reso protagonista di un gesto folle; in molti hanno subito associato quanto fatto da Totti in passato. Un gesto senza senso che costerà carissimo a Kean; il calcio rifilato a Mancini, dopo trentaquattro secondi dal suo ingresso, ha lasciato in dieci la Juventus nel finale di gara. Il centravanti sarà multato e sconterà una squalifica più lunga della semplice giornata. LaPresseReazione folle quella del centravanti azzurro per tanti motivi: sei appena entrato, la tua squadra è sotto nel punteggio e nel finale una tua giocata avrebbe potuto regalare il pari ai bianconeri. Quanto successo all’Olimpico ha riportato subito alla mente un vecchio episodio con protagonista Francesco Totti, l’ex capitano della Roma. Era il cinque maggio ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 marzo 2023), nel finale di Roma-Juventus, si è reso protagonista di unfolle; in molti hanno subito associato quanto fatto dain passato. Unsenza senso che costerà carissimo a; il calcio rifilato a Mancini, dopo trentaquattro secondi dal suo ingresso, ha lasciato in dieci la Juventus nel finale di gara. Il centravanti sarà multato e sconterà una squalifica più lunga della semplice giornata. LaPresseReazione folle quella del centravanti azzurro per tanti motivi: sei appena entrato, la tua squadra è sotto nel punteggio e nel finale una tua giocata avrebbe potuto regalare il pari ai bianconeri. Quanto successo all’Olimpico ha risubito alla mente un vecchio episodio con protagonista Francesco, l’ex capitano della Roma. Era il cinque maggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Korrado77 : @officialmaz Però tirare i capelli ai giocatori di colore è un po' da pezzi di ?? o no? Inoltre se per fermare un gi… - MCalcioNews : Kean come Totti? Il gesto che ci ha portato indietro nel tempo - MichelMercury : RT @RidTheRock: Salve @FIGC Minuto 74:50” di #RomaJuventus Cori a #Kostic “zingaro” e “sei uno zingaro” Minuto 89:40” Ululati razzisti… - MichelMercury : RT @parodyferrero: Vi confermo che #Kean è stato un coglione, come vi confermo che #Mancini ha seri problemi mentali. Ps la maggior parte d… - peppegas77 : Opinione personale impopolare: Preferisco 1000 volte un #Kean che entra incaxxato (anche se la sfoga male) a uno ch… -

Juventus, una lacrima sul viso. Allegri scopre la squadra fragile "Qualcuno dei ragazzi è un po' fragile e nello spogliatoio si è messo a piangere: a nessuno, nella storia del calcio, è mai stata fatta una cosa come quella che hanno fatto a noi". Abbonati per ... Caccia al bianconero Il fatto che ieri sera, dopo il match con la Roma,un carattere spesso in ebollizione come quello di Allegri si sia tiepidamente espresso in conferenza stampa, fa sorgere quanto meno dei ...a lungo Kean ... Mazzocchi: I difensori devono picchiare. Esplode la polemica web - Top News Un commentatore scrive: 'Marco, Mancini giusto con Kean e Afena Gyan (coincidenze Sarà mica razzistello...) fa il guappetto di quartiere... Lo volevo vedere muovere un dito con gente come Ibra o ... "Qualcuno dei ragazzi è un po' fragile e nello spogliatoio si è messo a piangere: a nessuno, nella storia del calcio, è mai stata fatta una cosaquella che hanno fatto a noi". Abbonati per ...Il fatto che ieri sera, dopo il match con la Roma,un carattere spesso in ebollizionequello di Allegri si sia tiepidamente espresso in conferenza stampa, fa sorgere quanto meno dei ...a lungo...Un commentatore scrive: 'Marco, Mancini giusto cone Afena Gyan (coincidenze Sarà mica razzistello...) fa il guappetto di quartiere... Lo volevo vedere muovere un dito con genteIbra o ... Juve, Kean prende a calci sé stesso: come Balotelli Calciomercato.com Assenza di Kean, attenzione ad Yildiz, potrebbe bruciare le tappe Il talento della primavera Yildiz potrebbe vivere in settimana delle nuove emozioni. Vista l'assenza di Kean per squalifica e di Milik per infortunio, Massimiliano Allegri potrebbe anche ... LE FACCE TRISTI ...DA VLAHOVIC AI PROBLEMI DI KEAN La domenica sera bianconera è stata una serata poco felice. Una sconfitta, anche immeritata che tuttavia sconfitta rimane e che toglie quasi del tutto il sapore dell'impresa per il ... Il talento della primavera Yildiz potrebbe vivere in settimana delle nuove emozioni. Vista l'assenza di Kean per squalifica e di Milik per infortunio, Massimiliano Allegri potrebbe anche ...La domenica sera bianconera è stata una serata poco felice. Una sconfitta, anche immeritata che tuttavia sconfitta rimane e che toglie quasi del tutto il sapore dell'impresa per il ...