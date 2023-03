Kate Middleton trema, la presunta amante di William è la favorita di Camilla (Di martedì 7 marzo 2023) Kate Middleton è a rischio? Secondo indiscrezioni Camilla Parker Bowles starebbe favorendo a Palazzo la Marchesa Rose Hanbury, ex modella e presunta amante di William. Rose Hanbury, la presunta amante di William Nel 2019 circolò la notizia che William aveva sviluppato una passione illecita per Rose Hanbury, vicina di casa della coppia nel Norfolk e moglie del potente ma anziano Marchese Cholmondeley. Un tempo era la benvenuta nella magione di Kate Middleton e marito. Spesso le due coppie si incontravano ai garden party o ai ricevimenti mondani. Ma poi qualcosa cambiò e si iniziò a insinuare che William si era infatuato della bella vicina, a sua volta annoiata dalla ... Leggi su dilei (Di martedì 7 marzo 2023)è a rischio? Secondo indiscrezioniParker Bowles starebbe favorendo a Palazzo la Marchesa Rose Hanbury, ex modella edi. Rose Hanbury, ladiNel 2019 circolò la notizia cheaveva sviluppato una passione illecita per Rose Hanbury, vicina di casa della coppia nel Norfolk e moglie del potente ma anziano Marchese Cholmondeley. Un tempo era la benvenuta nella magione die marito. Spesso le due coppie si incontravano ai garden party o ai ricevimenti mondani. Ma poi qualcosa cambiò e si iniziò a insinuare chesi era infatuato della bella vicina, a sua volta annoiata dalla ...

