Juventus, per Zidane c'è ancora una possibilità (Di martedì 7 marzo 2023) Per tale motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport via ilBianconero , il profilo di Zinedine Zidane sarebbe uno dei candidati per un eventuale cambio di panchina. Leggi su itasportpress (Di martedì 7 marzo 2023) Per tale motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport via ilBianconero , il profilo di Zinedinesarebbe uno dei candidati per un eventuale cambio di panchina.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi Consiglio di Lega: i presidenti potrebbero chiedere la risoluzione del suo contratto (servono 14 voti). Per mi… - ZZiliani : Hanno ragione gli juventini, #Dybala dovrebbe vergognarsi: esultare da ex per la vittoria della #Roma contro la… - ZZiliani : Incredibile ma vero: per la prima volta dal 2010 (insediamento di #Agnelli), anzi dal 1994 (#Moggi), i club italian… - solina_paolo : RT @mikemax12247521: Quella nota rischia di far saltare il banco ed anche se la Juventus ora è andata al TAR solo per una nota, ha avuto ra… - RobertoSignore7 : RT @speriamocmlcavo: In pratica il TAR dice alla FIGC: 'Dateglieli adesso questi atti, perché a processo finito vi possono solo citare per… -