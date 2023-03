Juventus - Friburgo pronostico, 1+Under 3.5 a quota 2.15. E Vlahovic... (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo lo stop contro la Roma e il quarto posto nuovamente lontano 12 punti, la Juventus si concentra sull'Europa League, valida alternativa alla prossima Champions League. Juventus - Friburgo: 1+Under ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo lo stop contro la Roma e il quarto posto nuovamente lontano 12 punti, lasi concentra sull'Europa League, valida alternativa alla prossima Champions League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato f… - SimoneR10956858 : RT @MatthijsPog: ???? Juventus Friburgo, 40mila biglietti venduti. Se non sarà sold out poco ci manca. - MikeLafe93 : Dai un'occhiata a [Sensazioni Post Roma-Juventus & Juventus vs Friburgo] di Juventus_Italia su… - anto6133152272 : RT @GabryOn_: ?? #Juventus | Domani alle 14:30 è in programma la conferenza stampa di Massimiliano #Allegri alla vigilia della sfida di #UEL… - infoitsport : Il portiere del Friburgo non ha dubbi: sulla partita con la Juventus! -