Juventus, a giugno via un titolarissimo? Su di lui un top club (Di martedì 7 marzo 2023) La Juventus, nel prossimo mercato estivo, rischia di perdere un top sul quale sembra essere piombato un club di prima fascia. La stagione è ancora lunga e la Juventus è attesa da diversi impegni per nulla semplici; in campionato, nonostante lo stop con la Roma, l’obiettivo è di chiudere tra le prime quattro della classifica. Per quanto riguarda le coppe, la voglia è di arrivare in fondo sia in Europa League sia in coppa Italia. Nonostante la necessità di pensare al presente, i bianconeri sembrano già guardare alla prossima stagione; dal punto di vista del mercato, Allegri rischia di perdere un giocatore top all’interno della propria rosa. LaPresseStiamo parlando di Szczesny; l’estremo difensore della Juventus è uno dei giocatori più importanti a livello della rosa bianconera. Abile tra i pali e nelle uscite, tra le sue ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 marzo 2023) La, nel prossimo mercato estivo, rischia di perdere un top sul quale sembra essere piombato undi prima fascia. La stagione è ancora lunga e laè attesa da diversi impegni per nulla semplici; in campionato, nonostante lo stop con la Roma, l’obiettivo è di chiudere tra le prime quattro della classifica. Per quanto riguarda le coppe, la voglia è di arrivare in fondo sia in Europa League sia in coppa Italia. Nonostante la necessità di pensare al presente, i bianconeri sembrano già guardare alla prossima stagione; dal punto di vista del mercato, Allegri rischia di perdere un giocatore top all’interno della propria rosa. LaPresseStiamo parlando di Szczesny; l’estremo difensore dellaè uno dei giocatori più importanti a livello della rosa bianconera. Abile tra i pali e nelle uscite, tra le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non è una gran risposta. Anzitutto perchè le carte della Procura di Torino, recapitate al Gip il 30 giugno scorso,… - ZZiliani : Io non so se i magistrati di Torino siano impazziti oppure no. Di certo accusano la #Juventus di aver inserito a bi… - vittorioalbino : RT @ZZiliani: Non è una gran risposta. Anzitutto perchè le carte della Procura di Torino, recapitate al Gip il 30 giugno scorso, non sono p… - ilbomba_ : RT @ZZiliani: Non è una gran risposta. Anzitutto perchè le carte della Procura di Torino, recapitate al Gip il 30 giugno scorso, non sono p… - GeoFaers : RT @ZZiliani: Non è una gran risposta. Anzitutto perchè le carte della Procura di Torino, recapitate al Gip il 30 giugno scorso, non sono p… -