Juve, ufficiale la squalifica per Kean: due giornate di stop (Di martedì 7 marzo 2023) Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica per Moise Kean dopo il calcione a Gianluca Mancini in Roma-Juventus di domenica Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica per Moise Kean dopo il calcione a Gianluca Mancini in Roma-Juventus di domenica scorsa allo stadio Olimpico. L'attaccante bianconero è stato squalificato per i prossimi due turni del campionato di Serie A, in cui la Vecchia Signora giocherà contro la Sampdoria e l'Inter. Per il centravanti azzurro anche un'ammenda di 10 mila euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

