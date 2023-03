Juve, l’ex magistrato: «Il -15? Se il diritto esiste verrà annullato» (Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Piero Calabrò, ex magistrato, sulla penalizzazione in classifica alla Juventus per il caso plusvalenze Piero Calabrò, ex magistrato, ha parlato del caso Juventus a Tuttosport. PAROLE – Sono più i punti sui quali il Collegio di Garanzia dello Sport non potrà far finta di non vedere. Uno in particolare, che era stato sollevato prima ancora di conoscere le motivazioni, è che ora si parla di giustizia a orologeria: si pensi ad esempio alla squalifica di Mourinho per cui si è deciso poi di sospenderla. E’ la dimostrazione che si possono utilizzare i tempi che si vogliono: se si vuole motivare con l’urgenza per la ragione della competizione sportiva si fa, se invece si vuole prendere altro tempo ecco un’altra via…, come successo con altri tipi di plusvalenze, peraltro. Ma ciò che è ancora più incredibile è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Piero Calabrò, ex, sulla penalizzazione in classifica allantus per il caso plusvalenze Piero Calabrò, ex, ha parlato del casontus a Tuttosport. PAROLE – Sono più i punti sui quali il Collegio di Garanzia dello Sport non potrà far finta di non vedere. Uno in particolare, che era stato sollevato prima ancora di conoscere le motivazioni, è che ora si parla di giustizia a orologeria: si pensi ad esempio alla squalifica di Mourinho per cui si è deciso poi di sospenderla. E’ la dimostrazione che si possono utilizzare i tempi che si vogliono: se si vuole motivare con l’urgenza per la ragione della competizione sportiva si fa, se invece si vuole prendere altro tempo ecco un’altra via…, come successo con altri tipi di plusvalenze, peraltro. Ma ciò che è ancora più incredibile è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : E dopo componenti del Cda e del collegio sindacale parla l'ex manager juventino #Lombardo. Racconta che portava se… - doomguyIX : @RJelenoire Amen. In campo era sempre infervorato contro l'arbitro per ammonire i nostri. Raramente l'ho visto così… - infoitsport : “Vlahovic? Devono farlo gli altri”: l’ex Fiorentina non ha dubbi sull’attaccante della Juve - zecarlosrezende : RT @tuttosport: ?? L’annuncio dell’ex #Juve - tuttoatalanta : Juve, l'espulsione di Kean la veloce in stagione e il terzo di sempre. Al secondo posto c'è un ex Atalanta… -