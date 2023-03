Juve, l’attacco è ancora un dramma: i dubbi sui singoli e su Allegri | Primapagina (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 16:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La Juventus è stata sfortunata nel match perso contro la Roma all’Olimpico, perché tre pali non sono pochi e rappresentano un dato inconsueto e rilevante, all’interno della singola partita. Se però andiamo ad analizzare ad ampio raggio la stagione bianconera, vediamo che il termine sfortuna non si può più utilizzare, perché ovviamente su un gran numero di partite l’incidenza della sorte ha un peso molto minore. I DATI – Passiamo quindi ai dati reati, quelli preoccupanti, che riguardano l’attacco della squadra di Massimiliano Allegri. Qualcosa non torna, perché la Juve in Serie A è solo sesta per numero di gol realizzati. I bianconeri, con 40 gol all’attivo in 25 partite, sono preceduti da Napoli ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 16:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lantus è stata sfortunata nel match perso contro la Roma all’Olimpico, perché tre pali non sono pochi e rappresentano un dato inconsueto e rilevante, all’interno della singola partita. Se però andiamo ad analizzare ad ampio raggio la stagione bianconera, vediamo che il termine sfortuna non si può più utilizzare, perché ovviamente su un gran numero di partite l’incidenza della sorte ha un peso molto minore. I DATI – Passiamo quindi ai dati reati, quelli preoccupanti, che riguardanodella squadra di Massimiliano. Qualcosa non torna, perché lain Serie A è solo sesta per numero di gol realizzati. I bianconeri, con 40 gol all’attivo in 25 partite, sono preceduti da Napoli ...

Juve, l'attacco è ancora un dramma

I DATI - Passiamo quindi ai dati reati, quelli preoccupanti, che riguardano l'attacco della squadra di Massimiliano Allegri. Qualcosa non torna, perché la Juve in Serie A è solo sesta per numero di gol realizzati.

Napoli sconfitto dalla Lazio

Soltanto una serata storta... nonostante avesse in campo il trio d'attacco formato da Lookman, ... Ha vinto invece l'Inter a San Siro contro il Lecce, 2-0, con ... Nella Juve vane le attese su Di Maria e Vlahovic, di Kean meglio ...

Dybala, come si è arrivati allo sfogo in campo e via social: il retroscena

Dietro l'attacco all'argentino, che ha dato la sua spiegazione su ... Secondo il Corriere dello Sport, l'esultanza di Dybala al ... Già prima della partita dell'Olimpico, infatti, i tifosi della Juve ...

Juventus, ultima chiamata per l'attacco o sarà piazza pulita: ecco chi rischia