Juve | Kean squalificato per due giornate | ammenda di 10mila euro

Moise, dopo il rosso diretto in Roma -, è stato squalificato per due giornate e multato con un'ammenda di 10.000 per aver colpito, a gioco fermo, il difensore giallorosso Mancini , autore ...: conferma per Di Maria e Vlahovic, spazio a Bonucci in difesa Per quanto concerne la possibile ... Dalla panchina Chiesa e, squalificato in campionato e pronto a subentrare. Una sfida ...11 Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25esima giornata di Serie A CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI 10.000,00Bioty Moise (Juventus): per avere, al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze. SQUALIFICA PER ...

Gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A 2022-2023. Di seguito il riepilogo degli squalificati per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022-2023: Vediamo insieme l’elenco degli squalifica ...Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato i provvedimenti disciplinari dopo la venticinquesima giornata del massimo campionato. Due turni di squalifica a Moise Kean dopo l’ ...