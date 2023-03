Juve-Kean, scattato l’obbligo di riscatto: i dettagli (Di martedì 7 marzo 2023) La Juventus ha riscatto Moise Kean, l’attaccante ora è tutto bianconero per una spesa complessiva di 35 milioni La Juventus ha riscatto Moise Kean, l’attaccante ora è tutto bianconero per una spesa complessiva di 35 milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo era presente al momento del suo ritorno a Torino dall’Everton due estati fa. I bianconeri hanno pagato 28 milioni per il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Lantus haMoise, l’attaccante ora è tutto bianconero per una spesa complessiva di 35 milioni Lantus haMoise, l’attaccante ora è tutto bianconero per una spesa complessiva di 35 milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo era presente al momento del suo ritorno a Torino dall’Everton due estati fa. I bianconeri hanno pagato 28 milioni per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

