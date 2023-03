Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Tutti insieme per uno Stadium pieno ???? ?? Vendita libera per Juve-Friburgo ?? - sportli26181512 : Juve-Friburgo: ecco l'arbitro: Sarà l'arbitro greco Anastasios Sidiropoulos il direttore di gara di Juventus-Fribur… - J_network24 : #JuveFriburgo, ecco la designazione arbitrale - junews24com : #JuveFriburgo, designato il fischietto del match di #EuropaLeague - TUTTOJUVE_COM : Juve-Friburgo, arbitra il greco Sidiropoulos -

... inoltre, Sidiropoulos ha fatto parte del team arbitrale in Ajax -, quarto di finale Champions, nell'1 - 1 firmato Cristiano Ronaldo. Assistenti del 43enne greco nel match con ilci ......- Maccabi Haifa 3 - 1 (CL '22 - 23) e Milan - Tottenham 1 - 0 (CL '22 - 23). Sempre giovedì, ma alle 21 allo Stadium, l'andata degli ottavi fra Juventus e: fischia il greco Tasos ...... in casa, giovedì sera, contro il. Allegri dovrà lavorare sul campo e non solo in quella ..., dalle lacrime di Roma alla voglia di rivincita. "Nello spogliatoio piangevano, qui adesso anche ...

Juve-Friburgo, Streich già pizzica: “Superlega Imparassero a gestire i soldi che hanno già" Tuttosport

L'albanese Jorgji designato invece per Fiorentina-Sivasspor in Conference ROMA (ITALPRESS) - Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere giovedì ...Seconda volta con i bianconeri per il direttore di gara greco designato per l'andata dell'ottavo di Europa League. A Scharer la sfida tra Roma e Real Sociedad, Jorgji per la Fiorentina ...