Juve - Friburgo | Bonucci scalpita per rientrare dal 1' | ecco da quanto non è titolare

La condizione non ottimale di Alex Sandro potrebbe spingere Allegri ad affidare una maglia da titolare a Bonucci nel match di Europa League con il. Il centrale difensivo è subentrato al brasiliano già nel corso del match con la Roma , giocando tutto il secondo tempo. Ma da quanto Bonucci non scende in campo dal primo minuto...ildi Streich nell'andata degli ottavi della competizione. La squadra tedesca vive un buon momento ed arriva da quattro risultati utili consecutive ed il quinto posto in Bundesliga.: ......ha alzato quella coppa 10 mesi fa ed è arrivato a Torino per aiutare laa tornare a vincere un titolo europeo dopo 26 anni. Di sicuro, potrà consigliare i compagni su come affrontare il:...

Friburgo, Flekken: "Affrontare la Juve sarà apice della carriera. E Di Maria..." Tuttosport

Il report dell'allenamento della Juventus in vista della prossima gara: i bianconeri affronteranno il Friburgo in Europa League ...Lo svizzero Sandro Scharer è l'arbitro designato dalla Uefa per dirigere Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì allo stadio Olimpico (ore 18.45). (ANSA ...