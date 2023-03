Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Per la #Roma uniche due vittorie in questa stagione negli scontri diretti (vs Inter a San Siro e Juve) nelle due un… - Horseman003 : @thomas_novello9 @Paolo160376 @NicoSchira Si ma Thomas anche Milik tanto meglio non fa, ti saprà fare due sponde in… - cucsroma : @capuanogio Giovanni, oltre la morte, oggi, ci sono solo due cose sicure e che la Juve va in b e che Serra non arbi… - sportli26181512 : Juve, due giornate di squalifica a Kean. Multa da 15 mila euro alla Lazio: Juve, due giornate di squalifica a Kean.… - Max_883 : Le inchieste de Filippo Roma che si ricordano sono: Gli stipendi di Zarate a 10 anni de distanza Inter-Juve e l'a… -

Massimiliano Allegri e la Juventus dovranno fare a meno di Moise Kean per le prossime due giornate di campionato. Il cartellino rosso comminato per il calcione a Mancini gli costa, infatti, due giornate di squalifica e 10mila euro di multa. Sarà assente per lo Spezia anche Marchetti, espulso per aver contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale dalla panchina.

Juve, due giornate di squalifica e multa per Kean: salta l'Inter Calcio e Finanza

