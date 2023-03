John Wick 4 | “Il miglior film della saga” secondo le prime reazioni della stampa

(Di martedì 7 marzo 2023) A sole poche settimane dall’uscita, sono reperibili online le primissimeall’opera di Chad Stahelski,4 con Keanu Reeves. Infatti, a giudicare dai commenti a caldo, l’opinione sembra essere fortemente positiva riguardo all’opera cinematografica, definendola perfino lae dell’intera. Le4 “4 spacca dall’inizio alla fine. Keanu Reeves trova nuovi modi per stupire con azione stupefacente e si circonda di nuove aggiunte incredibili. I capitoli 1-3 hanno costruito il mondo, il capitolo 4 ne ha potuto godere a pieno. Uno spettacolo epico per il grande schermo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #JohnWick4: le prime reazioni della stampa preannunciano 'il migliore film della saga' - ValentinaDAmic4 : John Wick 4, prime reazioni: 'pura adrenalina e grandi personaggi', 'miglior capitolo della saga'… - chittaromi : @realanaq nosso jesus john wick kkkkkkshsjsj - tuttoteKit : John Wick 4: ecco trama, cast, trailer, data d'uscita e molto altro #JohnWick #JohnWick4 #KeanuReeves #tuttotek - keanusbf_ : PARIS FILMEZ LIBERA LOGO JOHN WICK AAAAAHAHAHHAHAHAHA -

- Pubblicità -: Capitolo 4 è stato ufficialmente presentato alla premiere londinese lunedì sera, e questa mattina l'embargo alle reazioni sui social è stato revocato durante. Il quarto film riprende dopo ...4 sarà - finalmente - nelle sale italiane a partire dal 23 marzo . Keanu Reeves è quindi pronto a tornare nei panni del killer a pagamento che dà il nome all'ormai celebre saga, mentre ad ...4 sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo e le prime impressioni della critica promettono decisamente molto ...

John Wick 4: le prime reazioni della stampa preannunciano "il ... BadTaste.it Cinema

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...John Wick: Capitolo 4 è ufficialmente stato presentato alla premiere londinese lunedì sera, ecco tutte le prime reazione al nuovo film ...