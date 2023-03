Joe Tacopina: “Trump? Se lo provocassi, comprerebbe l’Inter. A volte parliamo di Spal” (Di martedì 7 marzo 2023) “Trump? Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con l’Inter’, allora probabilmente comprerebbe l’Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo”. Parola dell’amico Joe Tacopina, presidente della Spal e legale dell’ex presidente americano, in un’intervista a Italian Football Podcast. A Trump “il calcio piace ma è il golf la sua vera passione. Non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport”, aggiunge Tacopina, che rivela: “Abbiamo avuto alcune discussioni sulla Spal, sa che sono qui. Mi ha chiamato l’altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol. Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l’anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) “? Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con’, allora probabilmenteper dimostrarmi che mi sbagliavo”. Parola dell’amico Joe, presidente dellae legale dell’ex presidente americano, in un’intervista a Italian Football Podcast. A“il calcio piace ma è il golf la sua vera passione. Non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport”, aggiunge, che rivela: “Abbiamo avuto alcune discussioni sulla, sa che sono qui. Mi ha chiamato l’altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol. Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l’anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di ...

