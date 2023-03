Jenna Ortega, attrice senza «macchia». O quasi (Di martedì 7 marzo 2023) L'attrice, alla prima di Scream VI, sfoggia un look black & white molto alla Mercoledì Addams. Ma incorre in un incidente fashion: una macchia d'inchiostro blu sul suo abito Haute Couture Leggi su vanityfair (Di martedì 7 marzo 2023) L', alla prima di Scream VI, sfoggia un look black & white molto alla Mercoledì Addams. Ma incorre in un incidente fashion: unad'inchiostro blu sul suo abito Haute Couture

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bchartsnet : Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega e Melissa Barrera na première de #ScreamVI ?? (??: Getty) - _mgarcia1960 : @miagothr é a jenna ortega? - vpeimar : RT @WandinhaBR: ?? | Jenna Ortega no tapete vermelho da premiere de #ScreamVI. - MannyWolf1000 : RT @midiasjobr: PRINCESA! Mais de Jenna Ortega no tapete vermelho da première de #ScreamVI. - Maikinhoh13 : RT @midiasjobr: PRINCESA! Mais de Jenna Ortega no tapete vermelho da première de #ScreamVI. -