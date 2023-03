Jenin | blitz israeliano nel campo profughi | almeno 6 vittime palestinesi e 10 feriti L’ira di Abu Mazen | «Così la situazione esploderà» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 7 marzo 2023) Le forze di sicurezza israeliane sono entrate oggi neldie hanno individuato e ucciso l’attentatore palestinese che lo scorso 26 febbraio aveva assassinato due giovani fratelli israeliani a Huwara. L’attacco aveva poi scatenato la furia dei coloni israeliani, che avevano dato a fuoco in risposta case e auto del villaggio arabo, compresa un’abitazione in cui si trovava un’intera famiglia palestinese, tratta in salvo dalle forze di sicurezza israeliane. L’operazione, condotta dall’esercito di Gerusalemme insieme ai servizi di sicurezza e alla polizia di frontiera, è degenerata in duri scontri a fuoco nei quali sarebbero morti – secondo quanto riferito dal ministero della Salute dell’Anp –altri cinquealtri dieci sarebbero rimasti ...