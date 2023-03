Italiane in Champions e ottavi: le tre sorelle partono con il piede giusto (Di martedì 7 marzo 2023) Il calcio italiano non sarà all’avanguardia e non potrà essere messo a confronto con altri grandi campionati d’Europa, però quest’anno sta dimostrando a tutti che non conviene sottovalutarlo. Si fa riferimento nello specifico al bottino pieno conquistato da Milan, Inter e Napoli durante l’andata degli ottavi di Champions League. Pur non essendo un risultato definitivo, consente alle tre Italiane di partire in vantaggio al ritorno, che rappresenterà appunto la resa dei conti. Inoltre, questa tripletta di febbraio ha permesso al calcio italiano di segnare un nuovo record. Milan, Inter e Napoli vittoriose: un nuovo record per l’Italia Nella storia del calcio italiano non era mai successo che 3 squadre impegnate in Champions League vincessero le rispettive gare d’andata agli ottavi. Si tratta di un record ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) Il calcio italiano non sarà all’avanguardia e non potrà essere messo a confronto con altri grandi campionati d’Europa, però quest’anno sta dimostrando a tutti che non conviene sottovalutarlo. Si fa riferimento nello specifico al bottino pieno conquistato da Milan, Inter e Napoli durante l’andata deglidiLeague. Pur non essendo un risultato definitivo, consente alle tredi partire in vantaggio al ritorno, che rappresenterà appunto la resa dei conti. Inoltre, questa tripletta di febbraio ha permesso al calcio italiano di segnare un nuovo record. Milan, Inter e Napoli vittoriose: un nuovo record per l’Italia Nella storia del calcio italiano non era mai successo che 3 squadre impegnate inLeague vincessero le rispettive gare d’andata agli. Si tratta di un record ...

