Italia U17, pari per Corradi contro l'Irlanda: finisce 2-2 in rimonta (Di martedì 7 marzo 2023) A Pahos l’Italia pareggia (2-2) in rimonta il primo match della fase élite contro l’Irlanda. Concluso il primo tempo in svantaggio... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) A Pahos l’pareggia (2-2) inil primo match della fase élitel’. Concluso il primo tempo in svantaggio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Italia U17, pari per Corradi contro l'Irlanda: finisce 2-2 in rimonta: A Pahos l’Italia pareggia (2-2) in rimonta i… - SportRepubblica : Europeo U17, Italia-Irlanda apre la seconda fase del torneo degli azzurri - sportli26181512 : Italia U17, i convocati definitivi per la fase Elite degli Europei: due rossoneri presenti: Al termine del raduno p… - Milannews24_com : Italia U17, due rossoneri tra i convocati di Corradi per le qualificazioni agli Europei - Milannews24_com : #ItaliaU17, due rossoneri tra i convocati di Corradi per le qualificazioni agli Europei -