Italia-Inghilterra a Napoli, prevendita a gonfie vele: quanti biglietti sono stati venduti

Cresce la febbre per il ritorno a Napoli della Nazionale. Il Maradona, dopo i sold out annunciati per le gare del Napoli con Atalanta e Eintracht Francoforte, si prepara a un altro tutto esaurito con biglietti che presto andranno a ruba per il 23 marzo per Italia-Inghilterra. A riportare i dati dei biglietti fin qui venduti è l'edizione odierna de Il Mattino: A gonfie vele la prevendita: ieri mattina è stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024.

