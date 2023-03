Istituti Confucio. In Germania lo stop al soft power cinese, a Bari invece… (Di martedì 7 marzo 2023) L’Università Goethe di Francoforte ha annunciato lunedì la decisione di non rinnovare l’accordo di cooperazione, scaduta a fine febbraio, con l’organizzazione, finanziata dal governo cinese, che sostiene l’Istituto Confucio. Una commissione di esperti indipendenti chiamata a valutare l’intesa “ha sottolineato come non vi sia alcuna influenza percepibile da parte delle autorità cinesi né sulla ricerca né sull’insegnamento” all’università, si legge in una nota diffusa dall’ateneo. Forse una prudenza tedesca per evitare reazioni dure di Pechino. Intanto, però, la cooperazione è saltata e continuerà concentrandosi “su occasioni o aree specifiche”. Già negli anni scorsi alcuni di questi centri in Europa erano stati chiusi tramite il mancato rinnovo degli accordi. Gli Istituti Confucio erano, a fine 2019 (ultimo dato ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) L’Università Goethe di Francoforte ha annunciato lunedì la decisione di non rinnovare l’accordo di cooperazione, scaduta a fine febbraio, con l’organizzazione, finanziata dal governo, che sostiene l’Istituto. Una commissione di esperti indipendenti chiamata a valutare l’intesa “ha sottolineato come non vi sia alcuna influenza percepibile da parte delle autorità cinesi né sulla ricerca né sull’insegnamento” all’università, si legge in una nota diffusa dall’ateneo. Forse una prudenza tedesca per evitare reazioni dure di Pechino. Intanto, però, la cooperazione è saltata e continuerà concentrandosi “su occasioni o aree specifiche”. Già negli anni scorsi alcuni di questi centri in Europa erano stati chiusi tramite il mancato rinnovo degli accordi. Glierano, a fine 2019 (ultimo dato ...

