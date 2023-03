(Di martedì 7 marzo 2023) In Italia torna la voglia di progettare un futuro in coppia. Matrimoni e Unioni civili sono in ripresa anche se non hanno raggiunto ancora i livelli che c'erano prima della pandemia. Dai dati...

In Italia torna la voglia di progettare un futuro in coppia. Matrimoni e Unioni civili sono in ripresa anche se non hanno raggiunto ancora i livelli che c'erano prima della pandemia. Dai datirisulta che nel 2021 sono stati celebrati in Italia 180.416 matrimoni, l'86,3% in piu' rispetto al 2020, anno in cui, proprio a causa del Covid molte coppie avevano rinviato le nozze 7 marzo ...È il quadro che emerge dal report"Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2021"... A crescere sono soprattutto le prime nozze con sposo ein età tra 30 e 34 anni (...Lo rileva l'precisando che l'aumento non è stato però sufficiente a recuperare quanto perso ...più frequente tra i matrimoni successivi al primo è quella in cui lo sposo è divorziato e laè ...

Istat: "Ci si sposa di piu', triplicate nozze religiose" - Italia Agenzia ANSA

A scegliere l’unione civile soprattutto coppie composte da uomini. Aumentano le seconde nozze ma ci si lascia con meno conflitto, nel 2021 i divorzi consensuali presso i Tribunali sono stati 34.225 pi ...(Teleborsa) - Nel 2021 sono stati celebrati in Italia 180.416 matrimoni, l’86,3% in più rispetto al 2020, anno in cui, a causa della crisi pandemica, molte coppie avevano rinviato le nozze. Lo rileva ...