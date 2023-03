Israele | i riservisti rifiutano di addestrarsi per protesta contro il governo di estrema destra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagineEsteri : Si allarga alle Forze armate la protesta contro la riforma giudiziaria. Il gesto senza precedenti dei riservisti de… - globalistIT : - ClaudiaPriano : RT @michelegiorgio2: Si allarga alle Forze armate la protesta contro la riforma giudiziaria. Il gesto senza precedenti dei riservisti dell’… - Otrebor317108 : In #Israele perfino i riservisti dell'esercito si ribellano al nuovo governo di estrema destra di #Netanyahu - MauroDelCorno : RT @michelegiorgio2: Si allarga alle Forze armate la protesta contro la riforma giudiziaria. Il gesto senza precedenti dei riservisti dell’… -

In un annuncio di domenica, tutti i 40 pilotidello squadrone d'élite israeliano 69, tranne tre, hanno dichiarato che non prenderanno parte a un'esercitazione nel corso della settimana e ...Tel Aviv , 7. Dilaga il malumore tra idell'aviazione israeliana contro la riforma del sistema giudiziario proposta dal governo ...tali affermazioni minacciano 'l'esistenza' stessa diMa quello che ha fatto più clamore è l'iniziativa dei pilotidell'Aeronautica militare e ...che rappresenta un grave e concreto pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato di, ...

In Israele protestano i riservisti - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Il movimento di protesta contro le riforme proposte dal governo di Israele ha organizzato una giornata di resistenza Nazionale per domani.In appena due mesi la coalizione più a destra nella storia del paese ha scatenato un’offensiva contro lo stato di diritto e contro i palestinesi. Lo stato ebraico è scosso da proteste e cortei e sempr ...