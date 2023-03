Isola Del Liri, inaugurata la mostra “Arte Donna” (Di martedì 7 marzo 2023) E’ stata inaugurata sabato 4 Marzo e resterà aperta fino a domenica 12 Marzo la mostra “Arte Donna” allestita presso la galleria Pisani all’ Isola Del Liri. L’ evento ospita una mostra fotografica e pittorica, avente come tema la figura femminile rappresentata nelle forme d’Arte. Curata da un gruppo di ragazzi, membri dell’Associazione Co.gi.t.a, è anche un’occasione per far conoscere e dare spazio ai giovani talenti del territorio. Le parole del Sindaco e dell’Assessore “Con una spettacolare veduta sulla cascata grande, il comune ospita un nuovo evento artistico tutto in rosa- dichiarano il sindaco Quadrini e l’assessore alla Cultura D’Orazio -. La mostra, che si inserisce in un percorso virtuoso in cui la cultura è ritenuta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) E’ statasabato 4 Marzo e resterà aperta fino a domenica 12 Marzo la” allestita presso la galleria Pisani all’Del. L’ evento ospita unafotografica e pittorica, avente come tema la figura femminile rappresentata nelle forme d’. Curata da un gruppo di ragazzi, membri dell’Associazione Co.gi.t.a, è anche un’occasione per far conoscere e dare spazio ai giovani talenti del territorio. Le parole del Sindaco e dell’Assessore “Con una spettacolare veduta sulla cascata grande, il comune ospita un nuovo evento artistico tutto in rosa- dichiarano il sindaco Quadrini e l’assessore alla Cultura D’Orazio -. La, che si inserisce in un percorso virtuoso in cui la cultura è ritenuta ...

