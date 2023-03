Isola dei Famosi, svelato l’inviato ufficiale: i naufraghi salgono a 13 (Di martedì 7 marzo 2023) Presto farà il suo ritorno la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Per l’esattezza, il reality show condotto da Ilary Blasi taglierà il nastro della diciassettesima edizione. Tanti sono stati i rumors che precedono il debutto del programma e altrettante le voci sul possibile litigio tra Alvin e la conduttrice. L’Isola dei Famosi farà il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 7 marzo 2023) Presto farà il suo ritorno la nuova edizione de L’dei. Per l’esattezza, il reality show condotto da Ilary Blasi taglierà il nastro della diciassettesima edizione. Tanti sono stati i rumors che precedono il debutto del programma e altrettante le voci sul possibile litigio tra Alvin e la conduttrice. L’deifarà il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - trash_italiano : Confermato Alvin all’#Isola dei Famosi nel ruolo di inviato. [TvBlog] - PIERPAO67864611 : RT @PAngelogitto: La bellezza dei paesaggi dell'isola di #Vulcano. ------------------------------------------------------ The beauty of the… - MaiteSardinas : RT @Sergio24101: Buongiorno con Gianmarco che raccomanda di votare Luca e noi come sempre ci siamo pronti poi a seguire con lui a breve nel… - GattoneTele : @Storace Ma questa é la suora dell'isola dei famosi? -