Ismea, al via l'asta per 20 mila ettari di terreni agricoli (Di martedì 7 marzo 2023) Aperta la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta) con 20 mila ettari messi all'asta, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore base di 260 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Aperta la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta) con 20messi all', per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore base di 260 milioni di ...

