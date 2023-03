Iran | «Avvelenate le nostre figlie a scuola perché vi fanno paura»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Non lo so come ci si trovi nei tuoi panni, sono cresciuta da questa sponda 'felice' del Mediterraneo, , nella terr… - Action4IR : Le studentesse in Iran vengono intenzionalmente avvelenate con il gas dagli assassini della Repubblica Islamica. U… - MarianoGiustino : Attenzione! In #Iran è in atto un vero è proprio attacco di avvelenamento da agenti nervini Sono oltre 800 le ragaz… - AndreaPolimene : Questo succede in Iran, studentesse avvelenate a scuola, domani è l'8 Marzo più che mai giornata di lotta. - PersonalEscrito : RT @Radiondarossa: Iran, ragazze avvelenate a scuola - -

...per impedire loro di andare a scuola. Non solo come sindaco ma anche come insegnante, ciò mi ha toccato particolarmente. Scuole e università sono i luoghi in cui nasce il dissenso in......per impedire loro di andare a scuola. Non solo come sindaco ma anche come insegnante, ciò mi ha toccato particolarmente. Scuole e università sono i luoghi in cui nasce il dissenso in...Sono oltre 2.400 i casi di avvelenamento nelle scuole indal novembre scorso. È quanto emerge da un calcolo fatto dai media di Teheran, in assenza di ... in cui sono statepiù di mille ...

Sempre più casi di sospetto avvelenamento tra le studentesse iraniane AGI - Agenzia Italia

TEHERAN Ancora studentesse avvelenate in Iran: nuovi casi di intossicazione si segnalano oggi in due scuole a Abhar e Ahvaz, e in istituto elementare di Zanjan. Altre studentesse hanno fatto… Leggi ...Nuovi casi di intossicazione segnalati in Iran tra le studentesse di due scuole superiori femminili, a Abhar e Ahvaz, e di una elementare di Zanjan.