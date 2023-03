"Io e Fabrizio Corona...": sconvolgente a Belve, la confessione molto spinta (Di martedì 7 marzo 2023) Storie d'amore complicate a Belve. Questa sera, nel programma di Rai 2 condotto magistralmente da Francesca Fagnani con le sue interviste, ad intervenire tra i vari ospiti ci sarà anche Giacomo Urtis, meglio conosciuto come il chirurgo estetico delle star che, tra i vari argomenti, parlerà proprio di una sua storia d'amore o, quantomeno, di un flirt importante. Quello con Fabrizio Corona. Che ammette candidamente davanti all'intervistatrice romana: “Sicuramente ero invaghito, sì. Se ero ricambiato? Ti direi di sì”. La Fagnani lo incalzerà chiedendogli se è solo amicizia o amore, Urtis risponderà: “Un ibrido, quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. Quanto all'intimità, questa la sua risposta vaga, ma tutto sommato confermativa: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell'intimità, ma insomma…cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Storie d'amore complicate a. Questa sera, nel programma di Rai 2 condotto magistralmente da Francesca Fagnani con le sue interviste, ad intervenire tra i vari ospiti ci sarà anche Giacomo Urtis, meglio conosciuto come il chirurgo estetico delle star che, tra i vari argomenti, parlerà proprio di una sua storia d'amore o, quantomeno, di un flirt importante. Quello con. Che ammette candidamente davanti all'intervistatrice romana: “Sicuramente ero invaghito, sì. Se ero ricambiato? Ti direi di sì”. La Fagnani lo incalzerà chiedendogli se è solo amicizia o amore, Urtis risponderà: “Un ibrido, quello che c'era tra me eera una cosa a parte”. Quanto all'intimità, questa la sua risposta vaga, ma tutto sommato confermativa: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell'intimità, ma insomma…cose ...

