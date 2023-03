Inverno senza neve, Legambiente: in Italia 90% piste è con neve artificiale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma - neve sempre più rara e sempre più costosa, secondo il dossier nevediversa 2023 di Legambiente. La neve infatti è sempre più scarsa su Alpi e Appennini, con la conseguenza per l'Italia di aumentare l'innevamento artificiale per frenare gli impatti negativi sul turismo invernale. Una pratica "non sostenibile e alquanto cara, sperperando anche soldi pubblici" evidenzia Legambiente, che riferisce come l'Italia, stando alle ultime stime disponibili, sia "tra i Paesi alpini più dipendenti dalla neve artificiale con il 90% di piste innevate artificialmente, seguita da Austria (70%), Svizzera (50%), Francia (39%). La percentuale più ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 7 marzo 2023) Roma -sempre più rara e sempre più costosa, secondo il dossierdiversa 2023 di. Lainfatti è sempre più scarsa su Alpi e Appennini, con la conseguenza per l'di aumentare l'innevamentoper frenare gli impatti negativi sul turismo invernale. Una pratica "non sostenibile e alquanto cara, sperperando anche soldi pubblici" evidenzia, che riferisce come l', stando alle ultime stime disponibili, sia "tra i Paesi alpini più dipendenti dallacon il 90% diinnevate artificialmente, seguita da Austria (70%), Svizzera (50%), Francia (39%). La percentuale più ...

