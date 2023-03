Invalidità civile minori: ecco in dettaglio la nuova procedura semplificata Inps (Di martedì 7 marzo 2023) Grazie al Messaggio del 2 marzo 2023 numero 892 l’Inps ha comunicato il rilascio di un nuovo servizio per l’acquisizione online della domanda semplificata di Invalidità civile minori. Ad essere interessati sono patronati e associazioni rappresentative delle persone disabili.Non è un caso che sia stata l’Inps stessa a comunicare una nuova modalità di presentazione delle domande di Invalidità civile. Tra le attività dell’Istituto figura, infatti, oltre alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, l’erogazione di specifici aiuti economici in favore dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione Italiana con cui si garantisce il diritto al mantenimento e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 marzo 2023) Grazie al Messaggio del 2 marzo 2023 numero 892 l’ha comunicato il rilascio di un nuovo servizio per l’acquisizione online della domandadi. Ad essere interessati sono patronati e associazioni rappresentative delle persone disabili.Non è un caso che sia stata l’stessa a comunicare unamodalità di presentazione delle domande di. Tra le attività dell’Istituto figura, infatti, oltre alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, l’erogazione di specifici aiuti economici in favore dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione Italiana con cui si garantisce il diritto al mantenimento e ...

