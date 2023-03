Interpretazione: una tecnica importante anche per la progettazione di spazi (Di martedì 7 marzo 2023) A chi immagina che lo spazio etico sia una categoria dello spirito riservata ai dottimediciesapienti, che amano discettare di filosofici bisogni, Emilio Tadini rispose con una proporzione dal sapore matematico che collegava il diritto, e l’etico allo spazio e all’architettura. Et voila. Ecco il passaggio dal pensiero alla bruta realtà ed ai rudi materiali che Leonardo, Leon Battista Alberti e altri, più o meno vicini a noi nel tempo, (uno per tutti Wittgenstein, filosofo e ingegnere austriaco) seppero realizzare, regalando ai comuni mortali opere di bellezza, solidità e utilità per dirla con Vitruvio, opere dal carattere etico, diremmo noi contemporanei. Chiamiamoli orfanotrofi, tribunali, tribunali dei minori, ospedali. Queste e mille altre pubbliche strutture, destinate ad accogliere, più o meno provvisoriamente, persone in difficoltà fisiche, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) A chi immagina che loo etico sia una categoria dello spirito riservata ai dottimediciesapienti, che amano discettare di filosofici bisogni, Emilio Tadini rispose con una proporzione dal sapore matematico che collegava il diritto, e l’etico alloo e all’architettura. Et voila. Ecco il passaggio dal pensiero alla bruta realtà ed ai rudi materiali che Leonardo, Leon Battista Alberti e altri, più o meno vicini a noi nel tempo, (uno per tutti Wittgenstein, filosofo e ingegnere austriaco) seppero realizzare, regalando ai comuni mortali opere di bellezza, solidità e utilità per dirla con Vitruvio, opere dal carattere etico, diremmo noi contemporanei. Chiamiamoli orfanotrofi, tribunali, tribunali dei minori, ospedali. Queste e mille altre pubbliche strutture, destinate ad accogliere, più o meno provvisoriamente, persone in difficoltà fisiche, ...

