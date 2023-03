Inter | sfuma Djaló come post-Skriniar | rottura del crociato per lui

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 marzo 2023) Tiago, uscito per infortunio all’ultima contro il Lens, ha saputo grazie agli esami strumentali svolti che c’è stata ladelper lui. Il Lille lo rende noto tramite un comunicato ufficiale. Adesso l’è costretta a guardare altrove per sostituire Milan? Brutte notizie per il Lille e indirettamente anche per l’in ottica calciomercato (vedi articolo).riferito in via ufficiale, tramite un comunicato, da parte del Lille: «Uscito per infortunio al 13? dall’RC Lens-LOSC (1-1), sabato scorso Tiago Djalo si è sottoo a ulteriori esami all’inizio della settimana. La diagnosi è purtroppo grave: il difensore del Lille soffre di unadel ...