Inter, resta il rischio declassamento per il bond: migliora la liquidità (Di martedì 7 marzo 2023) resta il rischio declassamento per il rating bond dell'Inter, anche se Standard and Poor's Global Ratings, dopo aver confermato di aver mantenuto il bond di Inter Media and Communication S.p.A. (la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro) su CreditWatch in negativo, ha migliorato la valutazione sulla liquidità. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

