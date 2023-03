Inter, non può fare tutto Lautaro Martinez: servono Lukaku e Dzeko! (Di martedì 7 marzo 2023) L’Inter avrà due impegni davanti a sé più a stretto giro, entrambi da non sbagliare. Prima ci sarà lo Spezia, poi il Porto in Champions League. Ma Lautaro Martinez, in fase offensiva, non potrà continuare a fare tutto da solo. Serve la continuità (positiva) di Edin Dzeko e la forma più giusta di Romelu Lukaku. I loro gol mancano non poco per i nerazzurri. SOLO Lautaro Martinez ? L’Inter ha, a stretto giro, due impegni consecutivi da dover affrontare. Il primo contro lo Spezia in Serie A, il secondo contro il Porto in Champions League. Serve per entrambi concentrazione massima. Perché in campionato non possono essere persi altri punti importanti. Mentre in Europa c’è il turno dei quarti di finale da centrare. In ballo c’è, di rimando, ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) L’avrà due impegni davanti a sé più a stretto giro, entrambi da non sbagliare. Prima ci sarà lo Spezia, poi il Porto in Champions League. Ma, in fase offensiva, non potrà continuare ada solo. Serve la continuità (positiva) di Edin Dzeko e la forma più giusta di Romelu. I loro gol mancano non poco per i nerazzurri. SOLO? L’ha, a stretto giro, due impegni consecutivi da dover affrontare. Il primo contro lo Spezia in Serie A, il secondo contro il Porto in Champions League. Serve per entrambi concentrazione massima. Perché in campionato non possono essere persi altri punti importanti. Mentre in Europa c’è il turno dei quarti di finale da centrare. In ballo c’è, di rimando, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - FBiasin : Ooooh, finalmente un lunedì sereno, vediamo cosa si dice online della buona partita dei nerazzur… “L’#Inter si ria… - marifcinter : #Gosens: 'Dopo Bologna ci siamo detti 'stiamo zitti e pedalare'. Solo così si può vincere in Serie A. Non volevo us… - NicolaPappalar5 : @FcInterNewsit Questo non va ascoltato, lanno scorso ha ammesso di aver data favorita l'inter come vincente campion… - infoitsport : Inter, non può fare tutto Lautaro Martinez: servono Lukaku e Dzeko! -