Inter, Mkhitaryan spinge lontano Brozovic: invertite le gerarchie – TS (Di martedì 7 marzo 2023) Le grandi prestazioni di Henrikh Mkhitaryan con la maglia dell'Inter fanno riflettere il club sulle future strategie di mercato. L'armeno sta "allontanando" sempre di più Marcelo Brozovic da Milano CAMBIO DI STRATEGIA – Henrikh Mkhitaryan, che ha da poco compiuto 34 anni, si sta rivelando un giocatore fondamentale per l'Inter. Tanto che i dirigenti nerazzurri potrebbero cambiare le strategie per il futuro. L'armeno è definibile come un giocatore cambia-mercato. Il numero 22 ha sempre giocato da quando Marcelo Brozovic si è fermato ai box ad ottobre. L'ex Roma ha sempre giocato da titolare, tranne nella trasferta a Monaco di Baviera . Anche nel nuovo anno, Inzaghi si è sempre affidato al numero 22, che ha anche realizzato gol pesanti. Brozovic VIA – Le prestazioni ...

