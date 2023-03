Inter | la situazione in difesa | Darmian | il jolly che cambia il mercato – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 marzo 2023) Le ottime prestazioni die il suo essere un giocatore molto duttile permettono all’di considerare una cessione di Dumfries senza troppe preoccupazioni– Matteosi è rivelato, come Mkhitaryan (vedi qui), l’uomo in più dell’. Un vero e propriodifensivo per Simone Inzaghi, che può contare su di lui sia come esterno destro che come braccetto difensivo in caso di assenza di Skriniar. Avere in rosapermette all’di essere più tranquilla nel pensare a una eventuale cessione di Dumfries. Le prestazioni del numero 36 hannoto laanche per quanto riguarda il difensore centrale. Al momento il club nerazzurro vuole riscattare e Acerbi e nel frattempo aspetta una ...