Inter, futuro molto incerto per Inzaghi: anche Tuchel tra i possibili sostituti (Di martedì 7 marzo 2023) Thomas Tuchel tra i possibili sostituti di Inzaghi qualora dovesse essere mandato via a fine stagione Ci sarebbe anche il nome di Thomas Tuchel sul taccuino dei dirigenti dell’Inter qualora a fine stagione il rapporto con Simone Inzaghi non dovesse proseguire. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Ha estimatori anche in Italia: l’Inter lo stima e se il finale di stagione di Inzaghi non fosse all’altezza delle aspettative, può rientrare nel «casting» di Marotta e Ausilio; attenzione però alla Roma che, se non riuscirà a trattenere Mourinho, potrebbe puntare su un allenatore con una carriera da top club”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Thomastra idiqualora dovesse essere mandato via a fine stagione Ci sarebbeil nome di Thomassul taccuino dei dirigenti dell’qualora a fine stagione il rapporto con Simonenon dovesse proseguire. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Ha estimatoriin Italia: l’lo stima e se il finale di stagione dinon fosse all’altezza delle aspettative, può rientrare nel «casting» di Marotta e Ausilio; attenzione però alla Roma che, se non riuscirà a trattenere Mourinho, potrebbe puntare su un allenatore con una carriera da top club”. L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Gosens: 'Dopo Bologna ci siamo detti 'stiamo zitti e pedalare'. Solo così si può vincere in Serie A. Non volevo us… - SimoneTogna : #Gagliardini non resterà all'#Inter. #Asllani è (in teoria) il futuro dei nerazzurri. Far entrare l'ex Atalanta e n… - capuanogio : #Sala sul futuro stadio #Inter: 'Si fa filtrare un’ipotesi di localizzazione fuori Milano ma io non ho avuto nessuna conferma in proposito' - GianmarcoDaria : ???? L'Inter vuole ponderare bene la scelta sul futuro di #Dzeko, il rinnovo di contratto non è scontato: il discorso… - Matteo_Vergani_ : L'Inter vuole ponderare bene la scelta sul futuro di Dzeko, il rinnovo di contratto non è scontato: il discorso sar… -