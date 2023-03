Inter, con lo Spezia per aprire un filotto: due di fila da un mese (Di martedì 7 marzo 2023) La trasferta contro lo Spezia per l’Inter apre la possibilità di aprire un filotto di vittorie, che tanto sarebbe utile per togliersi dalla zona calda della lotta al quarto posto e consolidare il secondo posto alle spalle del Napoli. Un risultato che manca da più di un mese. DUE DI fila – L’ultima volta che l’Inter è stata in grado di trovare due vittorie di fila (in campionato) risale a circa due mesi fa. Prima la trasferta di fine gennaio contro la Cremonese vinta per 1-2, poi il derby contro il Milan vinto per 1-0 grazie alla firma di Lautaro Martinez. Un mini-filotto chiuso ancora prima di aprirsi, visto che è poi arrivato il pari per 0-0 a Genova contro la Sampdoria. Insomma, dall’Inter ci si aspetterebbe ben ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) La trasferta contro loper l’apre la possibilità diundi vittorie, che tanto sarebbe utile per togliersi dalla zona calda della lotta al quarto posto e consolidare il secondo posto alle spalle del Napoli. Un risultato che manca da più di un. DUE DI– L’ultima volta che l’è stata in grado di trovare due vittorie di(in campionato) risale a circa due mesi fa. Prima la trasferta di fine gennaio contro la Cremonese vinta per 1-2, poi il derby contro il Milan vinto per 1-0 grazie alla firma di Lautaro Martinez. Un mini-chiuso ancora prima di aprirsi, visto che è poi arrivato il pari per 0-0 a Genova contro la Sampdoria. Insomma, dall’ci si aspetterebbe ben ...

