Inter, con il Lecce arriva una conferma. Senza imporre ritmi alti… (Di martedì 7 marzo 2023) L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce, ma ha lasciato punti alle spalle nelle settimane precedenti. La partita del weekend ha confermato che i nerazzurri hanno bisogno di imporre il proprio gioco, un ritmo alto al match. VELOCITÀ – La velocità, quella mancata a Bologna e ritrovata con il Lecce. L’Inter pecca assolutamente di estro, di giocatori che sappiano dribblare e creare superiorità numerica: questo è più che chiaro da anni ormai, già con Antonio Conte si parlava del problema. Questo però impone ai nerazzurri di eccellere in altro: i ritmi di gioco. Senza imporre la propria velocità nella manovra, nel pressing e nella corsa generale la squadra meneghina fa tremenda fatica. La partita di Bologna lo ha ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) L’ha vinto e convinto contro il, ma ha lasciato punti alle spalle nelle settimane precedenti. La partita del weekend hato che i nerazzurri hanno bisogno diil proprio gioco, un ritmo alto al match. VELOCITÀ – La velocità, quella mancata a Bologna e ritrovata con il. L’pecca assolutamente di estro, di giocatori che sappiano dribblare e creare superiorità numerica: questo è più che chiaro da anni ormai, già con Antonio Conte si parlava del problema. Questo però impone ai nerazzurri di eccellere in altro: idi gioco.la propria velocità nella manovra, nel pressing e nella corsa generale la squadra meneghina fa tremenda fatica. La partita di Bologna lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Ha segnato per noi ??? Con il numero 22 ? @HenrikhMkh ?? Powered by @eBay_Italia - ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - FBiasin : 6-6-6,5-6,5-6-6-6-6,5-6-7-6-6-6-7-6,5-6-5,5-6 Fin qui 18 presenze in #SerieA con la maglia dell'#Inter, una insuffi… - internewsit : Inter, con il Lecce arriva una conferma. Senza imporre ritmi alti... - - dnl86to : RT @Juventus84bs: #Gravina: 'I bilanci di una società di calcio devono essere ancora più sani di qualsiasi altra società' Inter 21/22: per… -