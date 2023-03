Inter, clamoroso ritorno di Conte? (Di martedì 7 marzo 2023) La posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, dopo gli alti e bassi dell'ultimo periodo, non è più così salda. Il tecnico, per mantenere il proprio posto, è infatti chiamato ad un finale di stagione... Leggi su today (Di martedì 7 marzo 2023) La posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell', dopo gli alti e bassi dell'ultimo periodo, non è più così salda. Il tecnico, per mantenere il proprio posto, è infatti chiamato ad un finale di stagione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPredestinato : RT @tuttosport: ?? Clamoroso #Tacopina 'Se lo provoco compra in un minuto!' Sull'#Inter e #Trump ???? #SerieA #Tuttosport - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ??Antonio Conte vuole tornare in Italia: l’allenatore, con la convalescenza passata in Italia, ha rafforzato la sua convinz… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: (#Times) Nelle passate settimane contatto informale tra Antonio #Conte e l'#Inter per un clamoroso ritorno a Milano - terribile76 : RT @mirkonicolino: (#Times) Nelle passate settimane contatto informale tra Antonio #Conte e l'#Inter per un clamoroso ritorno a Milano - MicheleRovito : RT @InterHubOff: ??Antonio Conte vuole tornare in Italia: l’allenatore, con la convalescenza passata in Italia, ha rafforzato la sua convinz… -

Juventus - Inter, bomba Conte: contatto last minute Antonio Conte, un futuro ancora tutto da decidere ma che potrebbe già avere un clamoroso colpo di scena, con tanto di ritorno nel campionato che l'ha reso celebre a livello mondiale. Clamoroso Inter, a fine stagione tentativo per riprendere Conte L'Inter vorrebbe provare a riportare sulla panchina nerazzurra Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham Secondo quanto riportato dal Times, l'Inter avrebbe già contattato Antonio Conte per sondare la pista di un eventuale ritorno a fine stagione. I nerazzurri sono infatti scontenti dei risultati arrivati nel biennio con Simone Inzaghi. ... Panchine bollenti, da Conte a Tuchel: quanti top - coach potrebbero arrivare in A Antonio Conte: voglia di Italia e il clamoroso ritorno all'Inter . Zidane e Tuchel pronti all'esperienza in serie A . Luis Enrique cerca il riscatto dopo l'avventura Roma . Antonio Conte: voglia di ... Antonio Conte, un futuro ancora tutto da decidere ma che potrebbe già avere uncolpo di scena, con tanto di ritorno nel campionato che l'ha reso celebre a livello mondiale.L'vorrebbe provare a riportare sulla panchina nerazzurra Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham Secondo quanto riportato dal Times, l'avrebbe già contattato Antonio Conte per sondare la pista di un eventuale ritorno a fine stagione. I nerazzurri sono infatti scontenti dei risultati arrivati nel biennio con Simone Inzaghi. ...Antonio Conte: voglia di Italia e ilritorno all'. Zidane e Tuchel pronti all'esperienza in serie A . Luis Enrique cerca il riscatto dopo l'avventura Roma . Antonio Conte: voglia di ... Clamoroso Trump-Inter: “Comprerebbe per vincere” InterLive.it Antonio Conte: clamorosa ipotesi di un ritorno all'Inter Antonio Conte potrebbe fare ritorno all'Inter: questa la voce che sta circolando nelle ultime ore in Inghilterra sull'attuale tecnico del Tottenham. Clamoroso Trump-Inter: “Comprerebbe per vincere” Ecco l'ultima provocazione lanciata da Joe Tacopina, presidente della SPAL: "Trump potrebbe comprare l'Inter!" ... Antonio Conte potrebbe fare ritorno all'Inter: questa la voce che sta circolando nelle ultime ore in Inghilterra sull'attuale tecnico del Tottenham.Ecco l'ultima provocazione lanciata da Joe Tacopina, presidente della SPAL: "Trump potrebbe comprare l'Inter!" ...