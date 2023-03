INPS: “È in corso un tentativo di phishing che chiede il pagamento di contributi. Oltre 170 vittime della frode” (Di martedì 7 marzo 2023) "Attenzione! È in corso un nuovo tentativo di phishing bancario che esorta la vittima al saldo di presunti contributi INPS non pagati. Il contenuto del l'email è scritto in italiano corretto e presenta il logo INPS, ma quanto indicato e le modalità suggerite non sono fornite dall'Istituto": lo comunica l'INPS dalla pagina Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) "Attenzione! È inun nuovodibancario che esorta la vittima al saldo di presuntinon pagati. Il contenuto del l'email è scritto in italiano corretto e presenta il logo, ma quanto indicato e le modalità suggerite non sono fornite dall'Istituto": lo comunica l'dalla pagina Facebook. L'articolo .

