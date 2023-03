Innovazioni all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per i percorsi dedicati agli utenti con disabilità sensoriali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Sono stati attivatialcunicon, allo scopo di facilitare loro l’accesso ai servizi offerti dalla prenotazione delle prestazioni sanitarie fino alla loro fruizione in ambulatorio. La prima importante novità è l’attivazione di un form di prenotazione dedicato sul sito internet dell’ospedale, nella sezione “Come fare per > Prenotare una prestazione > Prenotare con il servizio sanitario nazionale >non vedenti e non udenti”. Attraverso la compilazione del form online è possibile eseguire la prenotazione delle prestazioni sanitarie senza dover telefonare al call center regionale. La procedura è ...