Infortunio Scalvini, i tempi del recupero del difensore dell'Atalanta (Di martedì 7 marzo 2023) Si tenta il recupero di Giorgio Scalvini dall'Infortunio alla vigilia di Napoli, ma per l'Atalanta la strada è tutta in salita I problemi alla caviglia di Giorgio Scalvini lo hanno tenuto fermo ai box alla vigilia della partita contro l'Udinese, ma i problemi potrebbero riversarsi anche sulla prossima sfida dell'Atalanta: in casa del Napoli capolista. Quando ritornerà a disposizione il numero 42 nerazzurro? Sulla carta Scalvini dovrebbe stare fuori almeno due settimane saltando sia la sfida del Maradona che quella casalinga con l'Empoli, ma a Zingonia si proverà a valutarlo giorno per giorno per capire se potrà essere convocato almeno per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

