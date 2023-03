Infortunio Palomino | recupero possibile per Napoli-Atalanta La situazione

(Di martedì 7 marzo 2023) Il difensore argentino dell’Joséè sempre più vicino al rientro contro ildopo l’L’è sempre un tema molto delicato per l’, ma in vista della sfida contro ilsabato sera potrebbe recuperare per la difesa (attendendo novità su Scalvini) l’argentino José. Il numero 6 nerazzurro ha riscontrato un leggera lesione all’adduttore che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Udinese, ma filtra grande ottimismo per la sua presenza tra i convocati di Gasperini prima di partire per il Maradona: fondamentale ai fini di portare a casa un risultato positivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In questa stagione il centrocampista olandese è sceso in campo in tutte le gare ma l'Atalanta a Napoli potrebbe non contare nemmeno su Zapata, Palomino e Scalvini.

Quando torna Koopmeiners. Sembra non essere gravissimo l'infortunio subito dal numero 7 e mister Gasperini lo attende per ristabilire la coppia con De Roon.Il 25enne regista olandese sabato contro l’Udinese è stato costretto ad uscire al 40’ del primo tempo per infortunio ...