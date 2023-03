Influenza Aviaria | Ciccozzi | “Non bisogna allarmarsi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Influenza aviaria H5N1, segnalate all’Oms due infezioni nella stessa famiglia: 11enne morta e padre contagiato… - GiovaQuez : Dopo il primo gabbiano risultato positivo al virus dell'influenza aviaria in valle dei Laghi, in Trentino, le anali… - natalinogori51 : RT @ElGusty201: Migliaia di anatre sono ammassate in un fosso PER ESSERE SEPOLTE VIVE in seguito allo scoppio della infettosissima INFLUENZ… - ZiaCandida : RT @ElGusty201: Migliaia di anatre sono ammassate in un fosso PER ESSERE SEPOLTE VIVE in seguito allo scoppio della infettosissima INFLUENZ… - Loretta85729515 : RT @ElGusty201: Migliaia di anatre sono ammassate in un fosso PER ESSERE SEPOLTE VIVE in seguito allo scoppio della infettosissima INFLUENZ… -

Sono in tutto quattro i volatili morti a causa dell'in Trentino. L'attenzione è alta soprattutto dopo l'allarme lanciato sul lago del Garda, dove sono decine e decine i volatili ...L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando il ricorso alla vaccinazione di massa del pollame negli allevamenti del Paese, in risposta all'epidemia diche ha già ucciso milioni di pennuti e innescato un fortissimo rialzo dei prezzi delle uova. Lo scrive il quotidiano 'The Hill'. 'Esiste una gamma di opzioni che gli Stati Uniti ...L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izsve) è l'ente sanitario di riferimento per l'e in questo 2023 non ha segnalato nessun contagio da parte del virus H5N1 ad ...

Influenza Aviaria, otto focolai scoperti in provincia di Rovigo. Attenzione alta dopo i contagi umani mortali ilgazzettino.it

Cresce l'allarme per l'influenza aviaria. Il monitoraggio degli ultimi mesi, in Polesine, parla di otto casi tra novembre e febbraio. Cinque in uccelli selvatici e tre in allevamenti avicoli. Sulla qu ...ROVIGO - Otto casi di influenza aviaria accertati in Polesine fra novembre e febbraio. Cinque in uccelli selvatici e tre in allevamenti avicoli. Non particolarmente confortante, se si considera ...