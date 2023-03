(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) -didella'alleati' per contrastare i crescenti problemi di fertilità che riguardano fino al 20% delle coppie in Italia e che si riflettono inevitabilmente sul...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Infertilità, alleanza medici famiglia e specialisti riproduzione . #Adnkronos - Giornaleditalia : Infertilità, alleanza medici famiglia e specialisti riproduzione - SaluteFuturo : Infertilità, alleanza medici famiglia e specialisti riproduzione - Giornaleditalia : Infertilità, alleanza medici famiglia e specialisti riproduzione - vivereitalia : Infertilità, alleanza medici famiglia e specialisti riproduzione -

... è più che urgente intervenire per intercettare precocemente i pazienti che presentano disturbi trattabili e che in futuro potrebbero creare problemi di', conclude.I medici di medicina generale e gli specialisti della riproduzione stringono un'strategica per contrastare i crescenti problemi di fertilità che riguardano fino al 20% delle coppie in Italia e che si riflettono inevitabilmente sul drastico calo delle nascite registrato ...... di Maurizio Martucci , portavoce nazionale di 'Italiana Stop5G', il quale si è soffermato ... come l'aumento di rischio delle malattie neuro - degenerative, l', i disturbi ...