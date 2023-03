Indian Wells | il main draw | Sinner guida il quintetto azzurro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - FiorinoLuca : Il tabellone di Indian Wells #BNPParibasOpen - PamelaMarz68 : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… - RoyDeVita : Precisazione. Il tw è scritto male e sembra io mi riferisca al torneo del prox settembre. Sto parlando invece di qu… - gianc64 : RT @Leonard6031: Novak Djokovic escluso dal torneo di Indian Wells. Lo perseguitano perché nonostante sia un non vaccinato, si ostina a res… -

Cinque gli italiani direttamente ammessi nel tabellone del "BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) di scena a, in California, sul cemento. SuperTennis aprirà una finestra in chiaro, con la differita del miglior match di giornata, con particolare attenzione agli italiani, ogni mattina alle 12. ...Da mercoledì 8 a domenica 19 marzo va in scena il BNP Paribas Open a. Tutte le star del tennis mondiale si ritrovano all'Tennis Garden per il torneo combined che mette insieme il secondo WTA 1000 e il primo Masters 1000 della stagione. ...Parteciperà ad, nella speranza che il fisico non faccia di nuovo le bizze e con il desiderio di ricominciare a giocare il suo miglior tennis. Dopodiché, ed è questa la novità, volerà ...

Il tabellone maschile di Indian Wells 2023: Fognini esordio con Shelton, possibile terzo turno Sinner-Musetti Ubitennis

In cerca di una soluzione. Non è un periodo facile per Lorenzo Musetti. L’inizio del suo 2023 è stato caratterizzato da episodi negativi, tra infortuni e sconfitte cocenti. Nei fatti, non si è ammirat ...Si è tenuto nella notte italiana il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells. In California grandi attese per uno dei tornei più importanti e di tradizione della stagione ten ...