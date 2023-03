Indennizzo e rinforzo dal Barcellona | Inter e Milan ci pensano

...mezzo fa sono astronomiche e per un eventuale riscatto il Chelsea avrebbe bisogno di un... che a parametro zero rappresenterebbe un ottimoper Graham Potter. L'interessamento del ...Commenta per primo Il Bologna sta cercando unper la fascia sinistra. I rossoblù stanno valutando vari profili tra i quali c'è quello di ...partire a gennaio potrebbe bastare un...Nuytinck arriva dall'Udinese in prestito, probabilmente a fronte del pagamento di un piccoloeconomico, e rappresenta il primodifensivo per la squadra di Dejan Stankovic dopo ...

Ex Ilva: Pagano, 'Operativo fondo indennizzi immobili Tamburi' Antenna Sud