Incidenti stradali: la strage dei weekend (Di martedì 7 marzo 2023) Incidenti strage dei weekend. Le chiamano stragi del sabato sera e hanno causato 195 vittime solo nel 2023, nei primi due mesi dell'anno. Sono le morti che avvengono ogni fine settimana sulle strade e augtostrade italiane, un'ecatombe fotografata dal rapporto Asaps, l'associazione amici e sostenitori della Polizia stradale, che ha raccolto i dati dal 30 ... TAG24.

