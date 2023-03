Incidente tra due aerei: tragica fine per i piloti. Case salve per miracolo | GUARDA (Di martedì 7 marzo 2023) Due arei militari ultraleggeri si sono scontrati e sono precipitati a Guidonia Montecelio. Gli aerei erano partiti dal vicino aeroporto di Guidonia: i due piloti sono entrambi morti dopo lo schianto, mentre non si sono registrati danni alle abitazioni, nei cui pressi è caduto uno dei due velivoli (l'altro ha toccato il suolo su un campo). Sul posto 118, polizia, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme divampate in alcune macchine colpite. “La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'Incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere” la reazione ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Due arei militari ultraleggeri si sono scontrati e sono precipitati a Guidonia Montecelio. Glierano partiti dal vicino aeroporto di Guidonia: i duesono entrambi morti dopo lo schianto, mentre non si sono registrati danni alle abitazioni, nei cui pressi è caduto uno dei due velivoli (l'altro ha toccato il suolo su un campo). Sul posto 118, polizia, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme divampate in alcune macchine colpite. “La notizia della morte dei duedell'Aeronautica militare nell'aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere” la reazione ...

